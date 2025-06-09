СМИ сделали прогноз по поводу передачи США разведданных Украине

США не планируют останавливать передачу Украине спутниковых разведданных. Об этом пишет американский журнал Foreign Policy со ссылкой на источники, близкие к администрации американского президента Дональда Трампа.

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«(США. — «Газета.Ru») не приостановят доступ Украины к американским спутниковым разведданным», — говорится в публикации.

В издании добавили, что эти разведданные являются критически важными для Украины.

Авторы статьи также полагают, что Соединенные Штаты могут предложить Киеву продолжение военной помощи, однако, чтобы она не обходилась Вашингтону слишком дорого, как это было при прошлом президенте Джо Байдене.

В журнале не исключают, что Трамп может прекратить активное участие в дипломатическом процессе по урегулированию конфликта на Украине, обвинив Москву и Киев в том, что они «не делали так, как он указывал».

До этого Дональд Трамп заявил, что если РФ «перейдет черту», то США будут действовать очень жестко по отношению к Москве.

Глава Белого дома также назвал ошибочными высказывания Европы, что он — друг России. Американский лидер подчеркнул, что он «не друг никому».