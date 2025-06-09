Трамп допустил арест губернатора Калифорнии

Президент США Дональд Трамп заявил, что готов поддержать арест губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома на фоне беспорядков в штате, пишет CNN.

Ранее ответственный за безопасность границ и депортацию нелегальных мигрантов Том Хоман («пограничный царь») пригрозил арестами «всех, кто помешает работе ICE».

Позже чиновник отметил, что «об аресте Ньюсома не было никаких разговоров». Трамп не обратил внимание на попытки Хомана откреститься от резких высказываний и заявил, что «я бы сделал это [произвел арест], если бы был Томом».

Ранее Трамп сообщил, что Лос-Анджелес был бы полностью уничтожен, если в Калифорнию не отправили бы Нацгвардию США.

Мэр Лос-Анджелеса Карен Басс, в свою очередь, заявила, что рейды ICE стали «топливом» для жестоких протестов.

Вместе с тем, заметила Басс, вандализм является неприемлемым. Она добавила, что злоумышленники будут найдены и наказаны.