Трамп заявил, что Лос-Анджелес был бы уничтожен, если бы он не ввёл Нацгвардию

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп утверждает, что Лос-Анджелес был бы уничтожен протестующими, если бы он не принял решение о вводе Национальной гвардии.

«Мы приняли правильное решение, направив Национальную гвардию для подавления жестоких беспорядков в Калифорнии. Если бы мы этого не сделали, Лос-Анджелес был бы полностью разрушен», — написал Трамп на своей странице в соцсети Truth Social.

Он также обвинил губернатора штата и мэра города в том, что они «врут американскому народу», называя беспорядки «мирными протестами».

Трамп подчеркнул, что власти сделают всё необходимое, чтобы граждане страны были в безопасности.

Ранее телеканал CNN сообщил, что ситуация в Лос-Анджелесе стабилизируется после ночных беспорядков.