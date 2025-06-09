Рютте обратился к Трампу с просьбой по поводу Путина

Президенту США Дональду Трампу стоит начать прямые переговоры с лидером России Владимиром Путиным об урегулировании конфликта на Украине. Такое заявление сделал генсек НАТО Марк Рютте, передает «Интерфакс».

Он отметил, что Трамп отличается от прошлого американского главы своей готовностью к диалогу с Москвой. По словам Рютте, президент США выстраивает коммуникацию с РФ, но координирует свои действия с союзниками по НАТО.

«Трамп должен начать обсуждать с Путиным, как завершить эту ужасную войну», — сказал он во время выступления в лондонском аналитическом центре.

Рютте рассказал о подготовке НАТО к конфликту с Россией

Рютте убежден, что именно такие обсуждения имеют большую важность для того, чтобы содействовать завершению конфликта.