Трамп готов к критическому решению по Украине

Издание Foreign Policy со ссылкой на источники в Белом доме сообщает, что президент США Дональд Трамп якобы близок к тому, чтобы обвинить Россию и Украину в недостаточности предпринимаемых усилий для достижения мирного соглашения и выйти из процесса.

"Трамп возложит вину на обе стороны – и на Москву, и на Киев – за то, что они не следуют его указаниям", - говорится в материале.

Издание отмечает, что это один из наболее вероятных сценариев развития событий.

После этого, говорят источники, Трамп прекратит поставки американского оружия Украине.

СМИ: Запад ждет от Трампа более решительной позиции по Украине

В тоже время, сообщает издание, администрация Трампа полностью Украину не оставит и не прекратит предоставление данных спутниковой разведки.

Политики в США, в том числе большинство республиканцев, считают, что для Вашингтона слишком многое будет поставлено на карту в случае краха Украины. Поэтому спутниковые данные, которые являются "глазами и ушами" Украины. продолжат предоставлять. По мнению издания, это также является дешевым способом для Вашингтона "держать руку на пульсе".