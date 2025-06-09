Трамп заявил, что Лос-Анджелес мог быть стерт с лица земли

Лос-Анджелес был бы полностью уничтожен, если в Калифорнию не отправили бы Нацгвардию США, заявил в соцсети Truth Social президент Соединенных Штатов Дональд Трамп. Об этом пишет «КоммерсантЪ».

6 июня в Лос-Анджелесе вспыхнули беспорядки против иммиграционной политики Трампа, в городе начались столкновения с полицией, они сопровождались поджогами автомобилей и арестами. Глава государства распорядился отправить в Лос-Анджелес 2 тыс. бойцов национальной гвардии для подавления протестов.

«Если бы мы этого не сделали, Лос-Анджелес был бы полностью уничтожен. Крайне некомпетентные «губернатор» Гэвин Ньюсум и «мэр» Карен Басс должны были бы сказать: спасибо, президент Трамп, вы так великолепны. Мы — ничто без вас, сэр», — отметил американский лидер.

По его словам, вместо того, чтобы высказать благодарность, региональные власти предпочитают лгать народу Калифорнии и США в целом, утверждая, что федеральная помощь была не нужна, а стычки с полицией — «мирные протесты».

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Трамп подчеркнул, что решение об отправке контингента американской Нацгвардии в размере двух тысяч человек является отличным. Оно позволит подавить «жестокие, спровоцированные беспорядки».

Ранее Басс сообщила, что городские правоохранители превосходно справились с подавлением беспорядков в городе, помощь Национальной гвардии им не потребовалась.

Мэр поблагодарила местных силовиков за работу на протестах. Она добавила, что в целом решение Трампа отправить Нацгвардию в Лос-Анджелес было «совершенно излишним».