В США опровергли связь заграждений у Белого дома с протестами

Информация о том, что заграждения у Белого дома выставлены в связи с протестами в Лос-Анджелесе, не соответствует действительности. Об этом сообщил официальный представитель Секретной службы США, передает РИА Новости.

Ранее американские СМИ опубликовали кадры с заграждениями у Белого дома, утверждая, что их установка связана с бушующими в Лос-Анджелесе протестами против миграционной политики американского президента Дональда Трампа.

Комментируя эту информацию, представитель Секретной службы США заявил, что она не соответствует действительности.

«Это связано с парадом, который пройдет в Вашингтоне. Поскольку это мероприятие особого уровня национальной безопасности, то установка данных ограждений является частью подготовки к нему», — добавил он.

По его словам, заграждения начали устанавливать еще в минувшие выходные, а разберут их после парада.

Речь идет о военном параде в честь 250-летия армии США в Вашингтоне 14 июня. При этом дата его проведения совпадает с днем рождения Трампа, которому 14 июня исполнится 79 лет.

Напомним, что протесты в США вспыхнули на фоне рейдов иммиграционной и таможенной полиции страны по выявлению нелегальных мигрантов. Акции продолжаются в стране уже три дня и периодически перерастают в беспорядки. Особенно острой ситуация остается в Лос-Анджелесе, куда Трампу пришлось направить две тысячи военнослужащих Нацгвардии, чтобы справиться с протестующими.