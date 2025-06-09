Раскрыта причина отказа Зеленского от мирного соглашения в 2022 году

Владимир Зеленский молчал две недели после того, как ему передали согласованный в 2022 году договор России и Украины, рассказал помощник президента РФ, глава российской переговорной группы Владимир Мединский. Об этом пишут «Ведомости».

Дипломат заметил, что 15 апреля 2022 года с текстом договора ознакомился президент России Владимир Путин и внёс одно или два исправления. Он напомнил, что российский лидер является профессиональным юристом.

«15 апреля я передал этот договор Зеленскому. Зеленский две недели молчал. Как нам сказали, он очень занят: это слишком большой и сложный текст», — уточнил Мединский.

Глава контактной группы пояснил, что в апреле в Киев приехали экс-премьер Великобритании Борис Джонсон, а также представители Госдепартамента США и Пентагона.

Мединский сравнил делегации Украины на переговорах в 2022 и 2025 годах

После этого украинские власти заявили российским переговорщикам, что их «иностранные партнёры против заключения договора», констатировал Мединский.

Помощник президента подчеркнул, что украинская делегация три года назад выглядела более свободной, чем сейчас. Киев, добавил он, мог подписать мирный договор ещё 28 февраля 2022 года.

Ранее Мединский сообщил, что Россия и Украина могут очень быстро договориться на приемлемых условиях, если переговорщики из Киева будут руководствоваться интересами Украины, а не Европы.