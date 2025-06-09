НАТО намерена готовиться к конфликту с Россией в течение трех-пяти лет.

Такое мнение выразил генеральный секретарь альянса Марк Рютте, выступая на конференции в Великобритании.

"Россия производит в 4 раза больше боеприпасов, чем все страны НАТО вместе взятые, хотя ее экономика в 25 меньше всех экономик НАТО. Боеприпасы - это основа любого конфликта. Если у вас нет запаса боеприпасов, не нужно и начинать", - сказал Рютте.

Российская экономика "уже на 100% переведена на военный режим", утверждал он, призвав форсировать милитаризацию европейской экономики.

По версии Рютте, "в настоящий момент Россия не может атаковать НАТО, однако в течение трех-пяти лет она сможет сделать это". Он призвал страны НАТО готовиться к этому, увеличив в пять раз число своих средства ПВО, нарастив производство танков, ударных систем, беспилотников и создав значительные запасы боеприпасов.

Рютте пригрозил сокрушительным ответом на нападение на страны НАТО

Отвечая на вопросы, откуда взялась цифра три-пять лет, генсек сказал, что "это то, о чем говорят военные НАТО".

"Например, на днях начальник Генерального штаба [ВС] Германии заявил, что Россия будет готова напасть на НАТО к 2029 году, то есть через четыре года", - сказал Рютте.

Идею о якобы намерении РФ атаковать страны НАТО в последние месяцы постоянно повторяют руководители структур альянса и ЕС. Ни генсек организации, ни глава Еврокомиссии не объясняют, зачем Москве это делать.

Летом 2024 года президент РФ Владимир Путин на организованной ТАСС встрече с руководством мировых информационных агентств на полях Петербургского международного экономического форума заявлял, что утверждения коллективного Запада о готовности России напасть на страны НАТО - чушь, "бред собачий".