Кабмину Украины следует как можно быстрее уволить вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольгу Стефанишину, отметил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко* (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов). Об этом пишет РИА Новости.

Накануне украинские СМИ сообщили, что Агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) неоднократно передавало в управление ценные активы, конфискованные в собственность государства, компании, связанной с вице-премьером.

Парламентарий заметил, что аналогичные меры должны быть приняты против главы агентства Елены Думы.

«Кабинет министров должен немедленно уволить руководительницу АРМА Елену Думу. Обратились в кабмин с соответствующим запросом», — подчеркнул Гончаренко*.

По его словам, Стефанишина лично голосовала за назначение Елены Думы, а также является фигуранткой уголовного дела по растрате 2,5 млн гривен (4,7 млн рублей), выделенных на адаптацию законодательства к стандартам ЕС.

Депутат констатировал, что фактически семья вице-премьера через АРМА управляет государственным имуществом, в частности, домом профсоюзов на Майдане независимости.

«Этот дерибан надо заканчивать. Руководительница АРМА — на увольнение. Стефанишина — в отставку», — подчеркнул политик.

* Внесен в России в перечень террористов и экстремистов