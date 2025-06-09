Евросоюз работает над проектом плановой войны на Востоке, рассказала лидер правой партии «Национальное объединение» в парламенте Франции Марин Ле Пен. Об этом пишет РИА Новости.

По данным агентства, политик раскрыла планы ЕС в ходе выступления на митинге сторонников правоконсервативных партий стран Евросоюза.

«ЕС обещал нам мир, но сейчас он направил всю свою энергию на проект плановой войны. Я должна вам сказать: сегодня все тематические комиссии в Европарламенте активно, я бы сказала, патологически, занимаются тем, чтобы готовиться к войне на Востоке», — разъяснила Ле Пен.

По ее словам, европейцы знают цену пролитой крови. Они не желают войны и не хотят, чтобы их странами правили лидеры, «которые играют в солдатиков».

Ле Пен заметила, что Франция с трудом справилась с хаосом, который творился после матча «ПСЖ-Интер» в 200 метрах от Елисейского дворца. Она добавила, что на фоне этого никто в стране не поверит, что французские войска смогут вести интенсивную войну в современных условиях.

Ранее руководитель французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо сообщил, что власти Франции развернули пропагандистскую кампанию, чтобы начать войну против России.