ЕС готовит проект плановой войны на Востоке, заявила лидер правой партии «Национальное объединение» в парламенте Франции Марин Ле Пен.

«ЕС обещал нам мир, но сейчас он направил всю свою энергию на проект плановой войны. Я должна вам сказать: сегодня все тематические комиссии в Европарламенте... занимаются тем, чтобы готовиться к войне на Востоке», — цитирует её РИА Новости.

Ле Пен также отметила, что мало кто во Франции поверит, что страна сможет вести войну, ведь власти даже «не в состоянии справиться с хаосом, который творился после матча ПСЖ — «Интер».

Ранее вице-премьер Италии Маттео Сальвини заявил, что антироссийские санкции Запада отдаляют окончание конфликта на Украине.