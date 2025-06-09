Трамп приказал немедленно задержать протестующих в масках

Президент США Дональд Трамп приказал немедленно задержать людей, которые участвуют в протестах в Лос-Анджелесе в масках. Об этом он написал у себя на странице в Truth Social, передает РИА Новости.

Ранее Трамп в связи с протестами в Лос-Анджелесе ввел запрет на ношение масок на акциях в стране.

«Немедленно задержите людей в масках!» — написал он.

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Напомним, что протесты в США вспыхнули на фоне рейдов иммиграционной и таможенной полиции страны по выявлению нелегальных мигрантов. Акции продолжаются в стране уже три дня и периодически перерастают в беспорядки. Особенно острой ситуация остается в Лос-Анджелесе, куда Трампу пришлось направить две тысячи военнослужащих Нацгвардии, чтобы справиться с протестующими.