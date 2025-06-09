В Эстонии выступили с дерзким заявлением в адрес России
Президент Эстонии Алар Карис в интервью LRT заявил, что у России якобы «заложено в генах» стремление к захвату территорий соседних стран.
Накануне Карис сообщил, что после завершения конфликта на Украине Эстонии придется восстанавливать отношения с Россией.
«В какой-то момент мы забыли об амбициях России по захвату земель соседей, которые заложены в генах России. Даже мирные соглашения не помогают, а значит, нам нужны еще и гарантии обороны», — отметил президент.
По его словам, Таллин вынужден поднимать налоги для увеличения оборонного бюджета. В связи с этим, добавил он, страдают мирные граждане республики.
Президент Эстонии рассказал, какие будут отношения с Россией после СВО
Ранее сообщалось, что Эстония перенаправит 200 миллионов евро из незадействованных фондов Евросоюза на наращивание национальной обороны.