В Эстонии выступили с дерзким заявлением в адрес России

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Президент Эстонии Алар Карис в интервью LRT заявил, что у России якобы «заложено в генах» стремление к захвату территорий соседних стран.

Накануне Карис сообщил, что после завершения конфликта на Украине Эстонии придется восстанавливать отношения с Россией.

«В какой-то момент мы забыли об амбициях России по захвату земель соседей, которые заложены в генах России. Даже мирные соглашения не помогают, а значит, нам нужны еще и гарантии обороны», — отметил президент.

По его словам, Таллин вынужден поднимать налоги для увеличения оборонного бюджета. В связи с этим, добавил он, страдают мирные граждане республики.

Президент Эстонии рассказал, какие будут отношения с Россией после СВО

Ранее сообщалось, что Эстония перенаправит 200 миллионов евро из незадействованных фондов Евросоюза на наращивание национальной обороны.