Политолог Евгений Михайлов в разговоре с Рамблером оценил недавние заявления премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о России.

Ранее Орбан отметил, что не видит военной угрозы для стран НАТО со стороны России, поскольку Москва все еще не смогла добиться своих целей на Украине. Он отверг вероятность начала глобального конфликта из-за событий на Украине. «Россияне слишком слабы для этого. Они не могут даже победить Украину, поэтому они не могут действительно напасть на НАТО», — сказал политик. По его словам, «русские понимают только язык силы», поэтому Европа должна вести переговоры с такой же позиции, однако в данный момент не может этого делать из-за своей слабости.

Орбан никогда не слыл человеком, который любит Россию. Орбан – это прагматик. Он выступает против введения санкций, когда это идет в ущерб Венгрии, но где-то он при этом поддерживает общеевропейский тренд. И последние заявления политика в большей степени направлены на ту публику, которая сейчас его критикует, а также пытается отовсюду исключить Венгрию. Своими громкими заявлениями о «слабости России» Орбан поддерживает общий тренд, который также встречается во многих СМИ, и пытается успокоить население ЕС. В последние десятилетия европейское население «накачивали» тем, что перед ним якобы есть «русская угроза». А сейчас, когда русские побеждают, нужно что-то говорить и успокаивать свое население. При этом Орбан прекрасно понимает, что Россия не нападет. Зачем нам война с НАТО? Мы можем только выступить с ответом в случае возникновения реальной угрозы национальной безопасности. Так что Орбан следует тренду, он говорит то, что кому-то может понравиться, но это не изменит нынешнюю конфигурацию сил. Евгений Михайлов Политолог, специалист по межнациональным конфликтам, директор Центра стратегических исследований стран Южного Кавказа

Военный потенциал России со временем лишь увеличивается, подчеркнул политолог.

«Вооруженные силы страны сейчас действительно очень мощны, а российская экономика, как бы ее ни ругали, выстояла под санкционным давлением. Это факт, о котором пишут и многие западные аналитики», - сказал он.

Своей риторикой о России Орбан также пытается предотвратить «излишнюю милитаризацию» Европы, считает эксперт.

«Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте недавно заявил о необходимости стран-участниц альянса повысить расходы на оборону до 3,5% ВВП [с нынешних 2%]. Полагаю, этим и продиктованы заявления Орбана о «слабости России» и отсутствии необходимости готовиться к столкновению с ней. Ведь для Венгрии 3,5% от ВВП – это огромный бюджет. Если страну принудят выложить эти деньги, то это станет серьезным ударом по ее экономике, которая не является самой сильной экономикой ЕС», - сказал эксперт, назвав заявления Орбана «популистскими».

Ранее Орбан указал на нежелание венгров умирать за Украину.