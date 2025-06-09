Жители Венгрии не горят желанием умирать за Украину, не хотят ее превращения в европейский Афганистан. Они требуют, чтобы политики забрали у военных контроль над ситуацией в соседней стране, рассказал венгерский премьер Виктор Орбан. Об этом пишет ТАСС.

По данным агентства, глава правительства рассказал об украинском кризисе и путях его решения в ходе выступления на митинге сторонников правоконсервативных партий стран Евросоюза в пригороде города Монтаржи в 100 км к югу от Парижа.

Орбан заметил, что лидеры стран Евросоюза стараются убедить всех европейцев в необходимости продолжения военных действий на Украине.

«Но я предупреждаю вас, что эту войну невозможно выиграть. На поле боя нет решения, там есть только погибшие. Нам нужно прекращение огня, нам нужен мир, нам нужны переговоры», — разъяснил премьер.

Дипломатам следует забрать у генералов контроль над ситуацией, отметил политик. Он добавил, что венгры не желают, чтобы их сыновья возвращались домой в гробах.

Орбан призвал Европу перестать думать о Путине

Будапешт будет и дальше отстаивать консервативные морально-этические ценности и не согласится с иммиграционной политикой ЕС, констатировал Орбан.

Ранее венгерский премьер сообщил, что Европа должна стать сильнее в долгосрочной перспективе для того, чтобы заключить соглашение с Россией.