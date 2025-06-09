FP: Трамп может обвинить обе стороны и выйти из украинского процесса
Американский лидер Дональд Трамп может обвинить Москву и Киев в недостаточности усилий для урегулирования конфликта и выйти из процесса, пишет Foreign Policy со ссылкой на источники.
Отмечается, что такой сценарий является наиболее вероятным.
«Это также является дешёвым способом для Вашингтона «держать руку на пульсе», — пишет издание.
Ранее глава российской делегации на переговорах в Стамбуле Владимир Мединский в эфире нового шоу американского журналиста Рика Санчеса на RT заявил, что Соединённые Штаты уже потратили на киевский режим больше, чем был план Маршалла после Второй мировой войны.