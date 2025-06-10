Калифорния подала в суд на Трампа

Калифорния подала в суд на администрацию президента США Дональда Трампа из-за решения ввести Национальную гвардию в Лос-Анджелес для подавления беспорядков. Об этом пишет The Wall Street Journal (WSJ).

«Президент Трамп неоднократно прибегал к чрезвычайным полномочиям, чтобы выйти за рамки законной исполнительной власти», — говорится в иске, поданном в федеральный суд Сан-Франциско.

В документе также содержится просьба к судье отменить приказ Трампа о развертывании Нацгвардии без разрешения губернатора штата Калифорния Гевина Ньюсома.

«В субботу, 7 июня, он использовал протест, который местные власти контролировали, чтобы совершить еще один беспрецедентный захват власти, на этот раз ценой суверенитета штата Калифорния и вопреки полномочиям и роли губернатора как главнокомандующего Национальной гвардией штата», — отмечается в жалобе.

Ранее Трамп подписал меморандум о вводе двух тысяч военнослужащих Нацгвардии США для разгона протестов в Лос-Анджелесе. Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом назвал решение американского лидера «целенаправленно провокационным» и пригрозил подать в суд.