Пока вы не уснули: Орбан о шансах РФ победить НАТО и взлет цен на шаурму

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Орбан заявил, что Россия «слишком слаба» для победы над НАТО

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что не видит военной угрозы для стран НАТО со стороны России, поскольку Москва все еще не смогла добиться своих целей на Украине. Его слова приводит французский телеканал LCI.

Он отверг вероятность начала глобального конфликта из-за событий на Украине.

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В России рекордно подскочили цены на шаурму

Средняя цена классической шаурмы в российских заведениях общественного питания за год увеличилась на 39% и достигла 374 рублей. Это следует из данных платформы автоматизации ресторанного бизнеса Quick Resto.

Аналитики отмечают, что удорожание шаурмы на 105 рублей стало самым значительным за последние три года. Основные причины роста цен связаны с подорожанием ингредиентов, за исключением курицы, увеличением расходов на логистику и аренду, а также индексацией заработных плат в сегменте общественного питания. Об этом говорится в материалах исследования Quick Resto, предоставляемых изданием «Газета.ru».

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ВС РФ ответили на атаку Киева по российским аэродромам

Российская армия нанесла массированный удар по одному из аэродромов базирования самолетов тактической авиации ВСУ в районе Дубно Ровенской области Украины, что стало ответом Москвы на теракты Киева в отношении российских аэродромов. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Как рассказали в ведомстве, удар был нанесен высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования.

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В офисе Зеленского заявили о необходимости остановить Россию силой

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил о необходимости остановить Россию силой. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Россия осуществляет эскалацию войны, которую не хочет прекращать. Любая эскалация останавливается только силовыми мерами», — заявил украинский чиновник.

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ФСБ сорвала контрабанду комплектующих к российским вертолетам Ми-8 и Ми-17

Федеральная служба безопасности (ФСБ) России предотвратила незаконную деятельность лиц, причастных к организации контрабандного вывоза за границу запасных частей к российским вертолетам моделей Ми-8 и Ми-17.

Оценочная стоимость этих компонентов превышает 400 миллионов рублей. Наличие данных комплектующих позволило бы восстановить эксплуатационные характеристики не менее четырех вертолетов. Планировалось, что вывоз будет осуществляться, в том числе, на территорию Украины.

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Россияне столкнутся с резким ростом тарифов на ЖКХ с 1 июля

С 1 июля в России ожидается плановая корректировка стоимости услуг жилищно-коммунального хозяйства. В среднем тарифы вырастут на 11,9%, но в разных регионах повышение может быть разным. Об этом в беседе с РИА Новости заявил член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский.

Собеседник уточнил, что в среднем по стране тарифы ЖКХ повысятся на 11,9%, при этом в Северной Осетии тарифы увеличатся на 19,1%, в Челябинской области и Мордовии — до 18%, в Татарстане и Дагестане рост составит 17,5%.

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Установлен причастный к убийству Ильи Кивы

© Youtube / NVUA

В Подмосковье задержан предполагаемый участник убийства экс-депутата Верховной рады Украины Ильи Кивы. Им оказался бывший «крупнейший подрядчик Укравтодора» 44-летний гражданин Армении Араик Амирханян. Об этом в понедельник, 9 июня, сообщили в соцсети.

— Араика даже не пришлось задерживать: когда следователи, занимающиеся делом об убийстве Кивы, вышли на его след, то узнали, что в начале мая Амирханяна отправили в СИЗО-8 Московской области по делу о даче взятки, — пишет Telegram-канал Baza.

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Молния ударила в беседку с отдыхающими на пляже в Подмосковье

Молния ударила в беседку с отдыхающими на пляже в Московской области. Об этом сообщил Telegram-канал SHOT.

По данным авторов канала, инцидент произошел на пляже «Слобода», недалеко от города Видное. Около шести часов вечера 8 июня начал идти сильный ливень с грозой. Компания мужчин и женщин решила скрыться от непогоды в беседке. Люди посчитали, что это будет безопасным местом, но ошиблись.

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Филиппу Киркорову грозит ампутация

На днях появилась информация о госпитализации Филиппа Киркорова. Сообщалось, что якобы у артиста частичный некроз кожи после ожога, который он получил на концерте в Санкт-Петербурге. В результате проблем со здоровьем поп-король перестал выходить в свет и выступать. Артист был вынужден пропустить ряд важных музыкальных мероприятий.

Однако накануне, 8 июня, Филипп Киркоров посетил торжественную церемонию вручения премии МУЗ-ТВ. Поп-король получил награду за лучший кавер. Певец вышел в свет вместе с приятельницей Викторией Шеляговой. Филипп заявил, что "снова в строю" и готов к традиционному летнему туру, поблагодарил друзей и поклонников за поддержку.

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NASA и Пентагон начали искать альтернативы Маску

Руководители Пентагона и американского космического агентства NASA призвали конкурентов SpaceX Илона Маска быстрее разрабатывать альтернативные ракеты и космические корабли. Как сообщает The Washington Post, это произошло после ссоры президента США Дональда Трампа с Маском.

Конфликту предшествовала критика в адрес программного законопроекта Трампа под названием «Большой прекрасный билль» (Big Beautiful Bill) со стороны Маска. Миллиардер назвал этот проект увеличивающим бюджетный дефицит, а в Белом доме объяснили критику планами по отмене льгот для Tesla.

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