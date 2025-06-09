Иран передаст США свои условия по ядерной сделке

Иран вскоре передаст США через Оман собственные предложения по ядерной сделке. Об этом сообщает Mehr со ссылкой на представителя МИД Ирана Исмаила Багаи.

США и Иран провели пять раундов ядерных переговоров с 12 апреля. Президент США Дональд Трамп пригрозил ввести против Тегерана сокрушительные экономические санкции и начать бомбардировки, если не будет достигнуто новое соглашение.

СМИ писали, что основные разногласия сторон касаются обогащения урана. Тегеран отказывается заморозить обогащение на три года, как того требуют США. Иран продолжает заявлять, что хочет освоить ядерные технологии в мирных целях.

Второго июня в СМИ появилась информация, что Иран планирует отклонить предложение США по ядерной сделке, так как считает его «обреченным на провал». Отмечалось, что в своем проекте сделки Вашингтон не смягчает позицию по обогащению урана и не дает четкого плана по отмене санкций.

Девятого июня Багаи подтвердил, что США и Иран расходятся во мнениях по поводу уровня обогащения урана. По его словам, «ни в коем случае нельзя утверждать», что каждая страна, занимающаяся обогащением, обязательно имеет оружейную программу. Он отметил, что многие государства, включая некоторых союзников США, занимаются обогащением урана, но не имеют никаких военных программ по его использованию.

Багаи назвал обогащение стратегической необходимостью для Ирана и заявил, что оно служит национальным интересам страны. Эта тема «никоим образом не открыта для переговоров или компромиссов», подчеркнул он.

Представитель Тегерана добавил, что любое предложение по ядерной сделке, не учитывающее национальные интересы Ирана, неприемлемо. Он подчеркнул, что Иран вскоре представит свое собственное предложение через Оман.

«Мы настоятельно рекомендуем американской стороне не упускать эту возможность - в их собственных интересах отнестись к этому серьезно», - заключил Багаи.

Иранские чиновники ранее рассказали Reuters, что Иран может приостановить обогащение урана, если США разморозят иранские фонды и признают право Тегерана на переработку урана для гражданского использования в рамках «политической сделки», которая может привести к более широкому ядерному соглашению.