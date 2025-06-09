Чего ждать от переговоров США и Китая в Лондоне?

США и Китай проведут торговые переговоры в Лондоне 9 июня, сообщил американский президент Дональд Трамп в соцсети Truth Social. Делегацию США возглавят министр финансов Скотт Бессент, министр торговли Говард Латник и посол Джеймисон Грир. Трамп рассчитывает на «очень хороший» результат. «Коммерсант» рассказал, чего следует ждать от беседы сторон.

Как уточняется, переговоры организовали после телефонного разговора Трампа и Си Цзиньпина. Также сообщается, что Пекин менее заинтересован в сделке, тогда как Трамп стремится доказать эффективность своей торговой политики. Издание со ссылкой на The Wall Street Journal пишет, что Китай готов к диалогу по экспорту, чтобы избежать эскалации.

По словам Мэри Лавли, сотрудницы Института мировой экономики Петерсона, американские власти продолжают политику, направленную на ограничение возможностей Китая в сфере технологий. В частности, они вносят китайские компании в санкционные списки. Андрей Коробков, профессор, считает, что США стремятся к более жесткому контролю, но при этом поддерживают рабочие отношения с Китаем.

Максим Шашенков, представляющий Оксфордский университет, подчеркивает, что по результатам переговоров не будет принято окончательное решение. Обе стороны лишь обозначат свои позиции по вопросу Тайваня, отметил он. Антон Конев, советник Демократической партии США, обращает внимание на опасность возникновения военного конфликта, вызванного политикой Трампа, особенно в отношении Тайваня.

Специалисты полагают, что противоречия могут привести к конфликту в военно-политической области. По оценкам Международного валютного фонда, до 2029 года Азиатско-Тихоокеанский регион будет обеспечивать 70% мирового роста валового внутреннего продукта. Это делает приоритетной задачей для Трампа ослабление влияния Китая и укрепление позиций США в этом регионе, говорится в материале.