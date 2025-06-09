В МИД Казахстана ожидают разъяснений от Украины по атаке на КТК

В Казахстане ожидают разъяснений со стороны Киева по поводу нападения на инфраструктуру Каспийского трубопроводного консорциума в 2025 году, заявил официальный представитель МИД республики Айбек Смадияров.

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«Конечно, будем ждать, если они соизволят ответить. Будем ждать. Вы можете этот же вопрос украинской стороне направить», — цитирует его ТАСС.

По словам Смадиярова, информация была передана в Киев по дипканалам.

В ночь на 17 февраля украинские БПЛА атаковали насосную станцию «Кропоткинская», перекачивающую в основном нефть американских и европейских компаний через Казахстан.

Позже стало известно, что КТК планирует до конца мая восстановить работу НПС «Кропоткинская».