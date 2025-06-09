Отец Маска рассказал о попытках отговорить его от поездки в Россию

Инженера, бизнесмена, торговца драгоценными камнями Эррола Маска, отца основателя Space X Илона Маска отговаривали от поездки в Россию. Об этом пишет РИА Новости.

© Газета.Ru

«‎Восприятие России прессой в США такое: это очень плохое место, где жуткие люди, которые тебя убьют, если ты приедешь. Полная чушь. Пора положить конец бреду, который на Западе распространяют про эту страну... Меня и в Европе отговаривали от поездки в Россию. Почему? О чем они вообще говорят? Бессмыслица», — рассказал Маск-старший на полях ‎Форума будущего 2050.

Эррол Маск прибыл в Россию в воскресенье, 8 июня, для участия в Форуме будущего 2050, который проходит в столице с 9 по 10 июня. Он планирует выступить на мероприятии в качестве спикера.

Президент США Дональд Трамп и Илон Маск разругались после ухода предпринимателя с госслужбы в конце мая. Поводом стал в том числе «большой и прекрасный» законопроект, предусматривающий налоговые льготы для граждан. Основатель Space X посчитал документ «отвратительной мерзостью», заявив, что инициатива Трампа увеличит «и без того гигантский дефицит бюджета» и обременит американские семьи непосильным долгом.