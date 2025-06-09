По мнению отца Илона Маска, Эррола, чтобы ребенок вырос гением, его нужно воспитывать с помощью шлепков. Соответствующее заявление он сделал в беседе с корреспондентом «Известий».

8 июня сообщалось, что Эррол Маск приехал на «Форум будущего 2050», который проходит в Москве. Ожидается, что отец предпринимателя выступит в качестве спикера на мероприятии, которое будет проходить 9 и 10 июня. Среди основных тем форума — высокие технологии, наука и космос, развитие и образование.

Журналист поинтересовался у Эррола Маска, как вырастить гения. Сначала отец миллиардера похлопал руку об руку и рассмеялся, но потом коротко ответил: «Нужно много шлепать».

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Илон является первенцем Эррола Маска, рожденным от его первой супруги Мэй. Они поженились еще в молодости. Помимо Илона, в семье родились еще двое сыновей — Кимбал и Тоска. И они тоже добились успеха. Семья Мэй и Эррола жила в достатке. Однако богатство имело и свои последствия. По словам Мэй, чем больше Эррол богател, тем более жестоким он становился.