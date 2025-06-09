Глава МИД Польши сделал заявление о помощи Киеву при новом президенте

Глава МИД Польши: Варшава продолжит помогать Киеву
Глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что Варшава не откажется от поддержки Украины при новом президенте Кароле Навроцком. Об этом сообщает Politico.
Навроцкий, поддерживаемый консервативной партией «Право и справедливость», одержал победу над либеральным мэром Варшавы Рафалом Тшасковским во втором туре выборов. Навроцкий выступал с критикой России, но также он - евроскептик и противник членства Украины в НАТО и ЕС.
Навроцкий пообещал не отправлять польских солдат на Украину в случае своей победы. Кроме того, он обвинял Украину в создании несправедливой конкуренции для польских фермеров.
В беседе с Politico Сикорский напомнил, что экс-президент Анджей Дуда также представлял польских популистов-националистов, а партия «Право и справедливость» уже была у власти и предоставляла помощь Украине.
«Президент Навроцкий представляет [партию «Право и справедливость»], и я напоминаю вам, что большинство оборонных контрактов, которые мы сейчас финансируем, были подписаны при предыдущем правительстве», - заявил Сикорский.
Он добавил, что Навроцкий «явно согласен с национальным консенсусом, что Россию нужно сдерживать». По мнению Сикорского, популист на руководящей должности может помочь Польше наладить отношения с президентом США Дональдом Трампом и премьером Венгрии Виктором Орбаном. Министр предположил, что Навроцкий может убедить Орбана изменить позицию по Украине.
Навроцкий выступил против приема Украины в ЕС
«Теперь мы можем играть на двух фортепиано одновременно», - заключил Сикорский.
Правительством Польши в основном руководят парламент и премьер-министр. Сейчас правительство возглавляет центрист Дональд Туск. Президент Польши играет более церемониальную роль, но он может накладывать вето на законы и влиять на внешнюю политику страны.