Казахстан сделал заявление о введении визового режима с Россией

МИД Казахстана призвал средства массовой информации точно выбирать формулировки и не вводить в заблуждение граждан сообщениями о якобы введенном визовом режиме между Казахстаном и Россией из-за новых миграционных правил в РФ.

Режим между странами остается безвизовым, заявил на брифинге официальный представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров.

Ранее некоторые СМИ сообщили о введении новых миграционных требований в РФ с 30 июня, согласно которым нужно будет заранее уведомлять о пересечении границы. При этом в заголовках статей упоминалось, что новые требования якобы вводят визовый режим, в том числе для граждан Казахстана.

"Хотелось бы отметить, что некоторые СМИ эти простые миграционные требования, которые есть у многих стран, допустим, мы какие-то вводим требования по миграции, Южная Корея вводит, есть разрешения специальные, почему-то в заголовках используют [формулировки], что Россия вводит визовый режим. У нас с РФ безвизовый режим, он и остается, этот безвизовый режим, поэтому прошу, коллеги, не надо будоражить население неправильными заголовками", - сказал он.

Он отметил, что речь идет всего лишь о "требованиях по пересечению границы".

"Точно так же при пересечении европейских границ, у нашей границы, у посетителей нашей страны снимается биометрия. Это нормально, но почему-то из контекста вырывают и совершенно другую тональность придают этому", - сказал Смадияров.

Представитель МИД призвал граждан Казахстана заранее ознакомиться с правилами.

"Гражданам Республики Казахстан, направляющимся в Россию, необходимо заранее изучить новые требования по пересечению границы, чтобы это не стало сюрпризом, чтобы вопросов на границе не возникало", - сказал он.

Он также отметил, что во внешнеполитическом ведомстве изучают этот вопрос. "По поводу того, что вы спрашиваете - будет ли Казахстан применять зеркальные методы. Хотелось бы сказать, что мы изучаем данный вопрос очень внимательно, это требует консультации с нашими государственными органами. Поэтому в дальнейшем я вам более подробно расскажу", - сказал он.

Новые правила въезда в РФ

Иностранные граждане с 30 июня 2025 года при въезде в Россию, пересекая границу через любой пункт пропуска, должны будут сдать отпечатки пальцев и изображение лица. Соответствующая норма закреплена постановлением правительства. Изменения не коснутся граждан Белоруссии, детей до шести лет, дипломатов и сотрудников дипломатических представительств и консульских учреждений иностранных государств в России, а также членов их семей, сотрудников международных организаций и их представительств, аккредитованных в РФ, и членов их семей. Кроме того, с 30 июня не позднее чем за 72 часа до поездки иностранцы должны заполнить электронное заявление о планируемом въезде в Россию.

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Въезд в Казахстан для россиян является безвизовым, при этом к иностранным гражданам, в том числе обладателям российского паспорта, есть ряд требований. Например, принимающая сторона (частное лицо, фирма или гостиница) должна уведомить власти Казахстана в течение трех рабочих дней о прибытии иностранца и месте его проживания через специальный онлайн-сервис. В случае смены места проживания иностранцем во время нахождения в Казахстане такое уведомление от принимающей стороны должно быть подано заново. Гражданин РФ имеет право находиться в Казахстане до 90 дней в течение периода 180 дней, после истечения этого срока он должен покинуть республику или оформить разрешение на временное или постоянное проживание при наличии оснований - работы, учебы, воссоединения с семьей и других причин. Для оформления разрешений необходимо сдать отпечатки пальцев.