Латвийский депутат приготовился бороться за права русскоязычных

Депутат латвийского парламента Алексей Росликов заявил о готовности и дальше бороться за права русскоязычных после возбуждения против него уголовного дела. Об этом пишет РИА Новости.

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Политик выступил против дискриминации русскоязычных в Латвии. За это его обвинили в якобы оказании помощи Москве и разжигании национальной розни. Сам Росликов заявил, что любое преследование сегодня — это абсолютно ожидаемый результат в борьбе за правду и за справедливость.

«У меня нет причин останавливаться. Я работаю от души, от сердца за свою Латвию и за своих людей», — сказал он.

Росликов охарактеризовал законопроект партии «Национальное объединение», предусматривающий полный запрет русского языка в публичной сфере Латвии, как преступный. Его удивило возбуждение уголовного дела против латвийского депутата, который выступает за неприкосновенность прав русскоязычного населения страны.

Ранее в Латвии начали уголовный процесс в отношении Росликова.

«Уголовное дело было возбуждено после того, как Служба оценила высказывания Росликова на заседании Сейма 5 июня, а также другие действия, совершенные им в последнее время», — сказано в сообщении ведомства.

Парламентарий обвиняется в оказании помощи России, а также в разжигании национальной вражды и ненависти.