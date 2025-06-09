«Злоупотребление и произвол»: Молдавия готовит механизм контроля над интернетом

Правительство Молдавии разрабатывает систему полного мониторинга интернет-пространства, ссылаясь на необходимость защиты информационного поля и следуя рекомендациям Европейского союза. Об этом заявила экс-глава Гагаузии, лидер оппозиционной партии «Сердце Молдовы» Ирина Влах.

В оппозиционном блоке коммунистов и социалистов ранее выразили обеспокоенность по поводу действий Центральной избирательной комиссии Молдавии. Там считают, что комиссия применяет цензуру и препятствует критике в адрес властей. ЦИК в преддверии выборов пригрозила блокировать аккаунты в TikTok и Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская). Соответствующий законопроект разработали депутаты правящей партии «Действие и солидарность» (ПДС). Документ направили на внесение изменений в Кодекс об аудиовизуальных медиауслугах.

Сегодня партия «Сердце Молдовы» выступила против планов по введению ограничений в интернете. В сообщении говорится, что «под предлогом защиты информационного пространства и ссылок на директивы ЕС, власть готовит механизм тотального контроля над онлайн-пространством — последним убежищем свободного слова в Молдове».

«Туманные формулировки, широкие полномочия для регулирующих структур, отсутствие четких границ — все это открывает путь для злоупотреблений и произвола», — сообщила партия.

«Сердце Молдовы» настаивает на том, чтобы все члены Совета по аудиовизуалу немедленно подали в отставку. По мнению представителей этой политической силы, Совет превратился в инструмент влияния, подконтрольный властям.

* запрещена в РФ как экстремистская