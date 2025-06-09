Из-за начавшихся в Калифорнии беспорядков американские губернаторы-демократы могут устроить саботаж и выступить против Дональда Трампа, что является серьезной угрозой для действующего президента США. Об этом, комментируя протесты, в разговоре с Рамблером рассказал политолог Александр Каргин.

Ранее администрация Трампа санкционировала ввод двухтысячного контингента Национальной гвардии в Лос-Анджелес. Поводом для такого решения стали продолжающиеся уже вторые сутки массовые столкновения между протестующими и подразделениями иммиграционной службы, использовавшими спецсредства защиты. Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом выступил против соответствующего решения президента США. Кроме того, ввод Нацгвардии в Лос-Анджелес осудили губернаторы 22 штатов.

Суть происходящего в Калифорнии – это борьба за власть. От того, как развернется ситуация, во многом будет зависеть ближайшее будущее США. Дело в том, что с юридической точки зрения все сейчас крутится не только вокруг самих беспорядков. Сами протесты – это понятная история. Там мигранты пытаются сопротивляться депортации из страны и при этом нарушают закон, что было довольно ожидаемо. Но в настоящее время важно то, как беспорядки будут подавляться и будут ли они подавляться в принципе. Трамп пытается подавить их с помощью Национальной гвардии, а калифорнийские власти, представляющие Демократическую партию США, этому сопротивляются. И тут все упирается в юридическую коллизию. Так, закон Posse Comitatus Act от 1878 года ограничивает использование федеральных вооруженных сил для решения вопросов внутри США без специального разрешения Конгресса. Он был принят для того, чтобы армию не могли использовать в политических целях. Но есть и другой закон - Insurrection Act [Закон о мятеже 1807 года], который позволяет использовать Национальную гвардию внутри страны. При этом она может быть использована в двух режимах – либо под контролем губернатора, который в данном случае дает распоряжения Нацгвардии, либо под контролем президента страны. Так что многое сейчас завит от того, в каком именно режиме будет использоваться Национальная гвардия при подавлении беспорядков. Александр Каргин Востоковед, политолог, эксперт по США, Израилю и Ближнему Востоку

Губернатор Калифорнии Ньюсом выступает против федерализации Нацгвардии и пытается сделать так, чтобы протесты не прекращались, подчеркнул эксперт.

«Так что если Нацгвардия будет подчиняться губернатору, то использовать ее будут минимально, и беспорядки продолжатся», - отметил он.

Перспективы разрастания протестов в настоящее время зависят от того, кто «моргнет первым и даст заднюю» - Трамп или власти Калифорнии, добавил аналитик.

«История США знает пример, когда в похожей ситуации президент страны довольно однозначно «перетянул одеяло на себя». Так, в 1957 году Дуайт Эйзенхауэр против воли тогдашнего губернатора штата Арканзас направил федеральные войска в город Литл-Рок, чтобы подавить бушевавшие там волнения, отменить расовую сегрегацию и обеспечить права чернокожих. После этого поступка президента США в суды поступали жалобы, но это уже ни на что не повлияло. То есть, по сути, правила устанавливает тот, кто контролирует вооруженные силы. А все юридические тонкости – это оформление победы постфактум», - сказал специалист.

Если Трамп сможет взять Нацгвардию США под свой контроль, то беспорядки в Калифорнии будут подавлены, добавил эксперт.

«Потом Ньюсом сможет сколько угодно ходить по судам, «глотать пыль», но это уже ни на что не повлияет. Прецедент будет создан, и это самое главное», - сказал он.

На фоне протестов в Калифорнии в США началась «политическая игра», отметил Каргин.

Эксперт: Трамп находится «на развилке» из-за протестов в Калифорнии

«Если Трамп сейчас отступит, то это станет сигналом, говорящим о том, что его можно просто игнорировать. В этом случае губернаторы-демократы пойдут на саботаж, активируя сопротивление Трампу повсюду. Тогда беспорядки могут распространиться на другие демократические штаты. Если же президент пойдет до конца - продавит свое решение, возьмет Нацгвардию под контроль и подавит беспорядки, до это станет демонстрацией силы. Тогда большинство решит с ним не связываться, чтобы потом не оказаться под «катком», не оказаться в роли проигравшей стороны. И при втором сценарии Трамп переформатирует политическое поле США буквально за считанные недели. Так что сейчас речь идет не просто о подавлении беспорядков в Калифорнии, а о борьбе за символический и фактический контроль над легитимностью власти в США», - заключил политолог.

Ранее американский предприниматель Илон Маск осудил протесты, которые охватили Калифорнию после миграционных рейдов.