Обзор иноСМИ: последствия захода РФ в Днепропетровскую область и «шокирующая правда» об НЛО

Рамблер проверил, что пишут сегодня зарубежные СМИ, и отобрал самые важные и интересные материалы.

«Заход России в Днепропетровскую область — удар для Киева»

Восьмого июня в Минобороны РФ объявили, что российские войска вышли на западную границу ДНР и развивают наступление на территории Днепропетровской области. Перед этим появились сообщения, что российским силам остается около двадцати километров до Сум. Украинские власти не сразу отреагировали на сообщения о наступлении, которое стало символическим и стратегическим ударом после месяцев неудач ВСУ на поле боя, пишет Le Monde со ссылкой на AFP.

Днепропетровская область - важный горнодобывающий и промышленный центр, и более глубокое продвижение России в регион может иметь серьезный цепной эффект для испытывающих трудности армии и экономики Киева, подчеркивается в статье. Украинские военные заявили, что Россия может быстро продвигаться в этом преимущественно равнинном регионе, поскольку там меньше естественных препятствий или деревень, которые могли бы использовать ВСУ.

«Лос-Анджелеса охватили хаос и беззаконие»

Центр одного из крупнейших городов Америки - Лос-Анджелеса - охватили хаос и беззаконие, сообщает Sky News. В репортаже телеканала подчеркивается, что акции против иммиграционной политики президента США Дональда Трампа, которые первоначально носили преимущественно мирный характер, переросли в беспорядки.

Критики Трампа заявили, что необычное решение президента развернуть в Лос-Анджелесе войска Национальной гвардии вопреки воле губернатора усилило напряженность и вызвало бурю эмоций. Проходящая через центр города автомагистраль 101 была перекрыта большую часть дня 8 июня из-за столкновений полиции и протестующих. Силовики использовали против толп светошумовые гранаты. В полицию летели бутылки и другие предметы, в ответ полицейские применяли слезоточивый газ и резиновые пули. Ранее в рамках политики Трампа по «защите границ» Иммиграционной и таможенной полиции (ICE) было приказано найти, задержать и депортировать как можно больше нелегальных мигрантов в Лос-Анджелесе. Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом назвал Трампа «диктатором, а не президентом».

Пентагон оказался автором теорий заговора об НЛО и Зоне 51

Небольшая группа сотрудников Пентагона потратила месяцы на расследование теорий заговора о «секретных программах» НЛО в США и в итоге раскрыла шокирующую правду - как минимум одна из этих теорий была подпитана самим Пентагоном, пишет The Wall Street Journal. Расследование, запущенное Конгрессом США, вернуло следователей в 1980-е годы, когда полковник американских ВВС посетил бар около Зоны 51, сверхсекретного объекта в пустыне Невада. Военный передал владельцу бара сфабрикованные фотографии «того, что могло быть летающими тарелками».

В итоге фото появились на стенах этого заведения, и в местных преданиях прочно закрепилась идея, что американские военные тайно испытывают обнаруженные инопланетные технологии. Следователи пришли к выводу, что Пентагон сфабриковал доказательства существования инопланетных технологий и позволил слухам распространиться, чтобы скрыть реальные секретные программы по созданию оружия. Ныне отставной полковник рассказал, что он выполнял официальную миссию по распространению дезинформации и сокрытию истинного назначения объекта, где правительство проводило испытания первого в истории стелс-самолета F-117 Nighthawk. Военные рассуждали так: лучший способ скрыть новые технологии от любопытных глаз Советского Союза во время холодной войны - это спрятать их среди множества теорий заговора, окружающих Зону 51.

«Он не Ангела»: как прошел визит Мерца в США

Встреча экс-канцлера Германии Ангелы Меркель с президентом США Дональдом Трампом в 2017 году вышла разочаровывающей, пишет Die Tageszeitung. Как рассказал сопровождавший Меркель немецкий политик, едва члены обеих делегаций вошли в Овальный кабинет, Трамп начал выдвигать свои обычные обвинения в адрес Германии. По словам политика, если Трамп и обращал внимание на аргументы немецкой делегации, то только для того, чтобы сконструировать из них новые обвинения. Для Меркель впоследствии стало ясно: сотрудничество с Трампом невозможно. Однако у нового канцлера Фридриха Мерца, однопартийца Меркель, совсем другой подход.

Стартовая позиция Мерца была благоприятной. Мерц когда-то работал в американской инвестиционной компании BlackRock, он свободно говорит по-английски и впервые посетил Белый дом в 1982 году, когда политический кумир Трампа Рональд Рейган был у власти. Но, возможно, больше всего в его пользу говорило то, что он «не Ангела», подчеркивает Taz. Бывший канцлер, по-видимому, до сих пор вызывает у Трампа много эмоций - он несколько раз упоминал ее во время встречи с Мерцем. Трамп заявил, что Меркель «впустила в Германию много плохих людей и передала миллиарды России». Трамп похвалил английский Мерца и даже назвал канцлера своим другом, «на что Мерц благоразумно не отреагировал». Большую часть 40-минутной встречи Мерц провел молча, поскольку Трамп едва позволил своему гостю сказать хоть слово.

«Линия Киев – Москва будет пахнуть порохом»

На вторых прямых переговорах России и Украины в Стамбуле 2 июня не прозвучало никаких четких сигналов о близости мирного соглашения, заявил Юджель Оздемир в своей статье для турецкого издания Evrensel. Это в очередной раз показало, что на местах не все так просто, как это изображает президент США Дональд Трамп. Трамп, обещавший положить конец украинскому кризису за 24 часа, теперь начал говорить, что быстро разрешить этот конфликт невозможно.

Чего хотят стороны, стало ясно благодаря прямым переговорам. Запад работает над неясной стратегией, где «Украина не проигрывает, Россия не выигрывает». Украина хочет вернуться в докризисные времена, как будто ничего не произошло. Россия же выступает за открытие новой страницы и сохранение при этом своих нынешний позиций. Пока неясно, когда и как именно наступит мир, но до того, как он будет достигнут, «линия Киев – Москва, похоже, будет пахнуть порохом еще сильнее».