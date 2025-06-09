В Лос-Анджелесе 6 июня начались массовые задержания нелегальных мигрантов. В ответ на действия правоохранительных органов в городе начались демонстрации.

ТАСС собрал основное о ситуации.

О задержаниях мигрантов

Массовые задержания нелегальных мигрантов в городе начались 6 июня.К вечеру 7 июня под стражей по обвинению в нарушении миграционного законодательства оказались по меньшей мере 44 человека.В ответ на действия правоохранительных органов в городе начались демонстрации.

О беспорядках

По данным СМИ, протестующие вступают в столкновения с сотрудниками полиции, бросают в них бутылки, петарды и камни.Правоохранители пытаются освободить для движения главную автомагистраль Лос-Анджелеса, участок которой перекрыли демонстранты.Участники беспорядков подожгли как минимум пять автомобилей.Один из задержанных бросил в сотрудника полиции бутылку с зажигательной смесью, еще один человек въехал в группу полицейских на мотоцикле. Позже полиция сообщила о случаях грабежей магазинов в районах города, охваченных протестами.Полиция задержала по меньшей мере 56 человек за выходные в ходе беспорядков.Глава полиции Лос-Анджелеса Джим Макдоннелл отметил, что ситуация "становится все хуже", а многие демонстранты специально "приезжают из других мест, чтобы "причинить вред людям и вызвать хаос".

О пострадавших

Пострадали два сотрудника полиции.Репортер австралийского телеканала 9News Лорен Томаси получила травму после того, как в нее выстрелили резиновой пулей во время освещения протестов.Британский фотограф Ник Стерн получил пулевое ранение в бедро при освещении протестов.

О подавлении протестов

Президент США Дональд Трамп указал, что губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом и мэр Лос-Анджелеса Карен Басс "не справляются со своей работой", и отметил, что федеральное правительство вынуждено "вмешаться, чтобы справиться с проблемой мятежников и мародеров".Для борьбы с беспорядками по указанию Трампа направили 2 тыс. бойцов Нацгвардии. Это стало первым с 1965 года случаем, когда американский лидер задействовал Нацгвардию штата без запроса губернатора.Министр обороны США Пит Хегсет допустил отправку в Лос-Анджелес военнослужащих Корпуса морской пехоты для подавления протестов. Позже с таким заявлением выступил Трамп.Президент США также дал указание Пентагону, Минюсту и министерству внутренней безопасности принять меры для пресечения "бунтов мигрантов".Национальная гвардия Калифорнии начала прибывать в Лос-Анджелес для обеспечения общественного порядка. Сейчас, по данным СМИ, там находятся около 300 бойцов.Вертолеты силовых служб были задействованы для контроля за районами, охваченными протестами.

Реакция властей США

Белый дом назвал мятежом протесты в Лос-Анджелесе.Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт подчеркнула, что администрация "продолжит выдворять всех представляющих опасность незаконных иммигрантов".Американский лидер поблагодарил Нацгвардию США и раскритиковал местные власти за бездействие.Президент США также заявил, что "с этого момента на протестах запрещается носить маски".

Губернаторы-демократы 22 американских штатов подвергли критике решение Трампа направить бойцов Национальной гвардии Калифорнии для подавления протестов.Мэр Лос-Анджелеса заявила, что причиной эскалации обстановки стали действия федерального правительства, в том числе решение президента США направить Национальную гвардию Калифорнии.Трамп полагает, что участники протестов приходят на акции за деньги.

Илон Маск выразил недовольство из-за фотографии мужчины, сделанной на протестах в Лос-Анджелесе.Министр внутренней безопасности США Кристи Ноэм обвинила губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома в неспособности силами штата восстановить общественный порядок.

Ньюсом потребовал от администрации президента США отменить указ о вводе войск Национальной гвардии в Лос-Анджелес для борьбы с переросшими в беспорядки протестами и вернуть ему командование над войсками Нацгвардии на территории штата.

Директор ФБР Кэш Пател назвал протестующих в Лос-Анджелесе бесчинствующими преступниками и пообещал восстановить общественный порядок.Развертывание Нацгвардии США в Лос-Анджелесе для борьбы с беспорядками приведет к эскалации и спровоцирует хаос, считает член Демократической партии, бывший вице-президент США Камала Харрис.

Реакция в мире

Мексика выразила глубокую обеспокоенность в связи с начавшимися в Лос-Анджелесе массовыми задержаниями нелегальных мигрантов. Глава РФПИ Кирилл Дмитриев на фоне протестов мигрантов в Калифорнии заявил, что США и весь мир сейчас переживают последствия политики Джо Байдена.Сенатор Алексей Пушков сравнил беспорядки в Калифорнии с гражданской войной.