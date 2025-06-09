Россию демонизируют в западных СМИ и рассказывают «сплошную чушь». Об этом в понедельник, 9 июня, заявил отец американского предпринимателя Илона Маска Эррол во время выступления на форуме «Царьграда».

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Маск-старший принял участие в дискуссии «Русский космос. Гонка за мир». Он порассуждал о жизни на других планетах, а также вспомнил свои детские годы. По его словам, именно в то время он увлекся сферой космоса.

Эррол Маск также затронул тему восприятия России в западном мире. По его словам, страну демонизируют в западных СМИ и рассказывают «сплошную чушь». Он добавил, что все мифы о русских людях разрушаются при посещении Москвы, передает Telegram-канал «Осторожно, новости».

Предприниматель рассказал, что приехал в российскую столицу первый раз в жизни. Эррол Маск признался, что всегда мечтал посетить этот город. Он поделился, что больше всего его поразили чистота и чудесные дороги Москвы.

До этого, прибыв в Москву, американский журналист Такер Карлсон также поразился красотой архитектуры российской столицы.

Американец добавил, что ему также хотелось бы посетить Санкт-Петербург и российскую Сибирь.