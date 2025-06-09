Ермак заявил о необходимости остановить Россию силой

Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак в своем телеграм-канале заявил о необходимости остановить Российскую Федерацию силой.

«Россия осуществляет эскалацию войны, которую не хочет прекращать. Любая эскалация останавливается только силовыми мерами», — поделился своей точкой зрения украинский чиновник.

Утром 9 июня местные жители Ровенской области начали сообщать о прилете сотни беспилотников по украинскому региону.

18 апреля президент США Дональд Трамп допустил, что Вашингтон впредь не будет поставлять Киеву военную помощь, если усилия по урегулированию конфликта на Украине не увенчаются успехом. Хозяин Белого дома также не стал напрямую отвечать на вопрос о возможности полного выхода американской стороны из переговорного процесса о мирном урегулировании украинского конфликта.