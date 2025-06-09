В офисе Зеленского заявили о необходимости остановить Россию силой

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил о необходимости остановить Россию силой. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Россия осуществляет эскалацию войны, которую не хочет прекращать. Любая эскалация останавливается только силовыми мерами», — заявил украинский чиновник.

Ранним утром, 9 июня местные жители Ровенской области начали сообщать о прилете сотни дронов по украинскому региону. Позже российские военкоры заявили о начале массированном ударе по всей Украине.

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Позже стало известно об атаке на аэродром в городе Дубно в Ровенской области. Координатор пророссийского подполья Сергей Лебедев сообщил, что там Российская армия поразила авиабазу Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Ровенской области.