Калифорния захвачена: кадры бунта в Лос-Анджелесе

Александр Котлеткин
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Протестующий против депортации нелегальных мигрантов с флагом Мексики у кордона силовиков
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Протестующий против депортации нелегальных мигрантов с флагом Мексики у кордона силовиков 
© globallookpress.com
Столкновения протестующих с полицией на одной из улиц Лос-Анджелеса
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Столкновения протестующих с полицией на одной из улиц Лос-Анджелеса 
© globallookpress.com
Протестующий против депортации нелегальных мигрантов с флагом Мексики на фоне пожара
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Протестующий против депортации нелегальных мигрантов с флагом Мексики на фоне пожара 
© legion-media.ru
Горящий автомобиль на одной из улиц Лос-Анджелеса
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Горящий автомобиль на одной из улиц Лос-Анджелеса 
© legion-media.ru

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Столкновения протестующих с полицией на одной из улиц Лос-Анджелеса
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Столкновения протестующих с полицией на одной из улиц Лос-Анджелеса 
© legion-media.ru
Столкновения протестующих с полицией на одной из улиц Лос-Анджелеса
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Столкновения протестующих с полицией на одной из улиц Лос-Анджелеса 
© legion-media.ru
Протестующие против политики Дональда Трампа обвиняют президента США в фашизме
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Протестующие против политики Дональда Трампа обвиняют президента США в фашизме 
© legion-media.ru
Протестующие против депортации нелегальных мигрантов с флагом Мексики у кордона силовиков
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Протестующие против депортации нелегальных мигрантов с флагом Мексики у кордона силовиков 
© globallookpress.com
Силовики применяют слезоточивый газ против протестующих
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Силовики применяют слезоточивый газ против протестующих 
© globallookpress.com

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Горящий автомобиль на одной из улиц Лос-Анджелеса
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Горящий автомобиль на одной из улиц Лос-Анджелеса 
© legion-media.ru
Силы правопорядка во время подавления беспорядков вв Лос-Анджелесе
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Силы правопорядка во время подавления беспорядков вв Лос-Анджелесе 
© legion-media.ru
Столкновения протестующих с полицией на одной из улиц Лос-Анджелеса
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Столкновения протестующих с полицией на одной из улиц Лос-Анджелеса 
© globallookpress.com
Протестующий против депортации нелегальных мигрантов с флагом Мексики
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Протестующий против депортации нелегальных мигрантов с флагом Мексики 
© legion-media.ru
Протестующие против депортации нелегальных мигрантов с флагом Мексики у кордона силовиков
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Протестующие против депортации нелегальных мигрантов с флагом Мексики у кордона силовиков 
© legion-media.ru

В Лос-Анджелесе продолжаются протесты и беспорядки против миграционной политики Дональда Трампа. Сейчас в городе развернуты силы 79-й пехотной бригады Национальной гвардии США. Отмечается, что военнослужащие прибыли в крупнейший город Калифорнии без согласия местных властей, об этом сообщает РБК.

Беспорядки в Лос-Анджелесе начались 6 июня после рейда против нелегальных мигрантов. Протестующие с флагами Мексики жгли автомобили, разрисовывали стены домов, вступали в стычки с полицией.

«Сейчас жестокие, мятежные толпы нападают на наших федеральных агентов, пытаясь помешать операциям по депортации, но эти незаконные беспорядки только укрепляют нашу решимость», — так прокомментировал ситуацию в Калифорнии президент США Дональд Трамп.

По словам политика, «некогда великий американский город» был захвачен нелегальными иммигрантами.

Что происходит в «Город Ангелов» — в галерее «Рамблера».