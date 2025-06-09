Калифорния захвачена: кадры бунта в Лос-Анджелесе

В Лос-Анджелесе продолжаются протесты и беспорядки против миграционной политики Дональда Трампа. Сейчас в городе развернуты силы 79-й пехотной бригады Национальной гвардии США. Отмечается, что военнослужащие прибыли в крупнейший город Калифорнии без согласия местных властей, об этом сообщает РБК.

Беспорядки в Лос-Анджелесе начались 6 июня после рейда против нелегальных мигрантов. Протестующие с флагами Мексики жгли автомобили, разрисовывали стены домов, вступали в стычки с полицией.

«Сейчас жестокие, мятежные толпы нападают на наших федеральных агентов, пытаясь помешать операциям по депортации, но эти незаконные беспорядки только укрепляют нашу решимость», — так прокомментировал ситуацию в Калифорнии президент США Дональд Трамп.

По словам политика, «некогда великий американский город» был захвачен нелегальными иммигрантами.

Что происходит в «Город Ангелов» — в галерее «Рамблера».