Эксперт: Трамп находится «на развилке» из-за протестов в Калифорнии

Американский президент Дональд Трамп стоит перед сложным выбором в отношении протестов в Калифорнии. С одной стороны, ему нужно их пресечь, но с другой — это может стать поводом для демократов обвинить его в авторитарных методах правления, заявил РИА Новости ведущий научный сотрудник центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин.

В этой ситуации, как отметил эксперт, крайне важно найти равновесие. С одной стороны, в случае возникновения угрозы национальной безопасности США Трамп предпримет решительные меры для подавления протестов, поскольку они могут привести к дестабилизации обстановки и непредсказуемым последствиям, подчеркнул Блохин.

С другой стороны, президенту США Дональду Трампу следует проявлять особую осторожность в подавлении протестов, поскольку в случае применения силы со стороны полиции или национальной гвардии и возникновения кровопролития демократы незамедлительно начнут утверждать, что Трамп — это кровавый диктатор, деспот, захвативший власть, заявил собеседник.

«Как мне кажется, Трамп перед развилкой», — сообщил Блохин.

В ходе операции, проведенной сотрудниками иммиграционной и таможенной полиции США (ICE) в центре Лос-Анджелеса 7 июня, были выявлены нелегальные мигранты. Это привело к столкновениям с протестующими. В тот же день губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом заявил, что штат может отказаться от уплаты федеральных налогов в случае масштабного сокращения федерального финансирования со стороны администрации Трампа.