Полицейский выстрелил в журналистку во время эфира

Во время протестов в Лос-Анджелесе полицейский произвел выстрел в австралийскую журналистку. Об этом стало известно в понедельник, 9 июня.

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Протесты начались 6 июня из-за миграционной политики президента США Дональда Трампа, передает 9News.

Ранее стало известно, что протестующие бросают камни и палки в полицейских, возводят баррикады и перекрывают ключевые дороги города. В ответ Национальная гвардия применяет резиновые пули и шашки со слезоточивым газом для подавления протестов.

В апреле в США тысячи людей вышли на улицы, чтобы выразить свое недовольство политикой Дональда Трампа. Кроме того, несколько тысяч человек прошли маршем от монумента Вашингтону, протестуя против депортации Килмара Абрего Гарсии, жителя Мэриленда, который был незаконно выслан в Сальвадор. Протестующие, размахивая перевернутыми американскими флагами, скандировали «Верните Килмара домой».

Ранее сотни людей вышли на протесты в центре Лондона в ответ на политику Дональда Трампа.