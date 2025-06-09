Трамп пообещал «освободить» Лос-Анджелес

Президент США Дональд Трамп объявил об отправке двух тысяч военнослужащих Национальной гвардии в Лос-Анджелес, где проходят протесты из-за миграционной политики Трампа. В одном из постов в своей соцсети Truth Social президент США пообещал «освободить» Лос-Анджелес.

Ранее в Лос-Анджелесе - оплоте американских демократов - начались протесты из-за волны рейдов Иммиграционной и таможенной полиции (ICE). Протесты переросли в массовые беспорядки и столкновения с полицией. В воскресенье, 8 июня, протестующие перекрыли федеральную трассу 101, а силовики применили слезоточивый газ и светошумовые гранаты для разгона людей.

Представители администрации Трампа утверждают, что иммиграционные агенты подвергались нападениям и получали ранения, а местные правоохранительные органы реагировали слишком медленно.

Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом раскритиковал решение Трампа задействовать Национальную гвардию Калифорнии. Он подчеркнул, что этот шаг носит «преднамеренно подстрекательский характер и только усилит напряженность».

«Некогда великий американский город Лос-Анджелес был захвачен и оккупирован нелегальными мигрантами и преступниками. Теперь агрессивные толпы мятежников нападают на наших федеральных агентов, пытаясь остановить наши операции по депортации - но эти беззаконные беспорядки только укрепляют нашу решимость», - так Трамп прокомментировал события в Лос-Анджелесе.

Он добавил, что поручил министру внутренней безопасности Кристи Ноэм, главе Пентагона Питу Хегсету и генпрокурору Пэм Бонди «предпринять все необходимые действия для освобождения Лос-Анджелеса от вторжения мигрантов».