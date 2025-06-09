СМИ: Запад ждет от Трампа более решительной позиции по Украине

Представители западных стран надеются, что на встрече лидеров стран «Большой семерки» в июне президент США Дональд Трамп проявит больше активности в вопросе поддержки Украины. Об этом сообщает британская газета Financial Times.

Встреча лидеров стран «Большой семерки» будет проходить в Канаде с 15 по 17 июня. Согласно тексту материала, по мнению чиновников, «предстоящий саммит лидеров G7 в Канаде может стать для Трампа возможностью занять более решительную позицию в отношении конфликта после недель колебаний».

В ходе своего выступления 18 апреля Дональд Трамп не стал исключать, что США могут прекратить оказывать военную поддержку Украине, если усилия по урегулированию конфликта на Украине будут успешными. Он также не стал прямо отвечать на вопрос о возможности полного прекращения переговоров о мирном урегулировании конфликта на Украине.

Ранее Сергей Рахманин, депутат Верховной рады, выразил мнение, что в будущем отношения между Украиной и США могут ухудшиться, что может привести к полному прекращению военной помощи, которую ранее предоставил предыдущий президент США Джо Байден.