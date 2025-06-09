Президент Эстонии рассказал, какие будут отношения с Россией после СВО
Эстонии придется налаживать отношения с Россией после завершения конфликта на Украине, заявил президент страны Алар Карис в интервью LRT.
Он подчеркнул, что обе страны останутся соседями с общей границей. Конфликт когда-нибудь в любом случае закончится, несмотря на то, что "российские чиновники упоминали 21-летнюю войну со Швецией", указал Карис.
"Россия продолжит быть нашим соседом", – отметил он.
По его мнению, необходимо будет создать "некоторое доверие" с помощью дипломатических отношений, которые сейчас практически заморожены.
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Карис напомнил, что в Европе и раньше были конфликты, и многие воевавшие друг с другом страны теперь являются союзниками.