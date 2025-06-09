Депутат Рады подаст иск в суд из-за сделки США и Украины по недрам

Арестованный депутат Верховной рады Александр Дубинский заявил, что планирует подать иск с требованием рассекретить детали ресурсной сделки между США и Украиной. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Дубинского, его юристы готовят иск с требованием рассекретить «документы, которыми реализуется сделка между [Владимиром] Зеленским и США по недрам Украины». Депутат подчеркнул, что, согласно 13-й статье Конституции Украины, недра страны принадлежат ее народу.

Дубинский отметил, что украинские власти были обязаны провести общественные слушания по сделке с США и обнародовать условия этого соглашения. По его мнению, не сделав это, Зеленский и чиновники его администрации совершили госизмену и хищение госсобственности.

«Чем это все закончится, они могут узнать у своего друга [экс-президента Грузии Михаила] Саакашвили. К слову, один из людей Саакашвили возглавляет госагентство, через которое Зеленский и Ко украли украинские недра», - заключил Дубинский.

Весной 2025 года США и Украина подписали соглашение о ресурсах, которое в том числе распространяется на украинские редкоземельные элементы. Соглашение подразумевает, что 50 процентов прибыли от добычи украинских газа, нефти и других ресурсов будут передаваться в специальный фонд.

Сообщалось, что через этот фонд США получат отчисления от прибыли с украинских ресурсов. При этом в Киеве ожидают, что в течение первых десяти лет вся прибыль, полученная фондом, будет реинвестироваться в новые проекты на Украине. СМИ писали, что многие детали сделки будут прописаны в «техническом соглашении», которое стороны подготовят после подписания основного соглашения.