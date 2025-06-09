В Сенате США резко осудили законопроект о санкциях против России

Законопроект Линдси Грэма (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) о санкциях против России саморазрушителен для США. Об этом заявил сенатор Конгресса Рэнд Пол, передает The Hill.

«Законопроект Грэма сорвет усилия президента [США Дональда] Трампа по переговорам о прекращении войны на Украине. Саморазрушительная экономическая война — не способ достижения мира», — отметил сенатор.

Пол заявил, что воплощение проекта Грэма приведет к резкому росту цен на топливо, а также может ударить по союзникам США, в том числе по Израилю и Тайваню. Сенатор отметил, что подобный законопроект является «экономическим саботажем».

Ранее стало известно, что администрация Трампа втайне оказывает давление на Сенат, чтобы смягчить законопроект Грэма о санкциях против России.