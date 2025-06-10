Названа опасность привлечения военных к подавлению бунтов в США

Развертывание администрацией Трампа войск национальной гвардии в Лос-Анджелесе для вмешательства в гражданские протесты перед лицом оппозиции со стороны губернатора Калифорнии является серьезной эскалацией, которая может привести к политизации вооруженных сил США, предупреждают ветераны американских вооруженных сил.

Бывшие высокопоставленные военные деятели США заявили The Guardian, что решение поставить до 2000 военнослужащих под федеральный контроль и отправить их на улицы Лос-Анджелеса является нарушением обязательства военных держаться подальше от внутренней политики во всех случаях, кроме самых исключительных. В последний раз президент США использовал в федеральных целях национальную гвардию вопреки воле губернатора штата в 1965 году, когда Линдон Джонсон развернул ее для защиты участников марша за гражданские права в Алабаме.

“Это политизация вооруженных сил, - комментирует генерал-майор Пол Итон. – Она выставляет военных в ужасном свете – это тот человек на коне, который на самом деле не хочет быть там, перед американскими гражданами”.

Итон, который руководил подготовкой иракских войск во время агрессии США в Ирак, предсказал, что развертывание войск Лос-Анджелеса в конечном итоге приведет к применению Закона о борьбе с мятежом. Закон 1807 года наделяет президента полномочиями по развертыванию вооруженных сил США в полном составе для борьбы с мятежом или вооруженным мятежом.

“Мы приближаемся к принятию Закона о восстании, который обеспечит правовую основу для неподобающей деятельности”, - сказал военачальник.

В Лос-Анджелесе продолжаются в основном мирные протесты против депортации Трампа, которые продолжаются уже четвертый день, напоминает The Guardian. В воскресенье в город начали прибывать войска национальной гвардии, которым было поручено защищать федеральный персонал и здания, но не участвовать в правоохранительной деятельности.

Грабежи и поджоги: что происходит в Лос-Анджелесе?

Действия Трампа в отсутствие реального чрезвычайного положения в стране вызвали тревогу в военных кругах, которые долгое время гордились тем, что они выше политики.

“Это развертывание пошло вразрез с желаниями губернатора, так что это похоже на политическое принуждение – вынужденное использование Трампом военных, потому что он может”, - сказал отставной высокопоставленный офицер армии США, пожелавший остаться неназванным.

Меморандум Трампа о федерализации национальной гвардии для развертывания в Лос-Анджелесе написан в общих чертах, что фактически означает общенациональную мобилизацию. В нем говорится, что министр обороны Пит Хегсет может использовать регулярные войска, а также силы национальной гвардии для защиты федеральных объектов в любой точке страны, где проходят протесты.

Меморандум также имеет превентивный характер - действие, невиданное ранее в США, – разрешающее развертывание вооруженных сил в случае ожидаемых протестов, подчеркивает The Guardian. В документе говорится, что войска могут быть направлены в “места, где проходят акции протеста против [федеральных] функций или, вероятно, произойдут, исходя из текущих оценок угрозы”.

В воскресенье Трамп дал понять, что Лос-Анджелес - это только начало гораздо более широкого развертывания. “У нас повсюду будут войска”, - пообещал президент.

Джанесса Голдбек, ветеран корпуса морской пехоты, которая является генеральным директором фонда Vet Voice, который защищает ветеранов и семьи военнослужащих, участвующих в американской демократии, сказала, что исполнительный приказ стал приглашением Хегсету “мобилизовать столько войск, сколько он захочет, в любой точке США. Это массовая эскалация по всей стране”.

Джеффри Дьюиз, бывший судья-адвокат армии США, который в настоящее время является юридическим директором Национального института военной юстиции, выразил обеспокоенность по поводу того, как национальная гвардия будет использоваться в Лос-Анджелесе. Согласно меморандуму, они могут выступать в качестве защиты сотрудников иммиграционных и таможенных органов, что потенциально означает, что войска могут сопровождать Ice в рейдах по депортации иммигрантов в дома и на предприятия.

“Ice и национальная гвардия одеты в камуфляж и вооружены автоматическим оружием – так как же их отличают гражданские лица? И какой это сигнал, когда все, что вы видите, - это мужчины и женщины в военной форме, с оружием, шлемами, защитными очками и, возможно, противогазами?”

Военная мобилизация, которая разворачивается сейчас, отнюдь не является неожиданной. Сам Трамп не скрывал своих намерений, неоднократно заявляя своим сторонникам во время прошлогодней избирательной кампании, что в случае переизбрания он будет использовать вооруженные силы против “внутреннего врага”.

Опасения по поводу развертывания войск усилились из-за предыдущих действий Трампа, которые уже указывали на политизацию вооруженных сил. В феврале он уволил председателя объединенного комитета начальников штабов и нескольких других высокопоставленных чиновников без объяснения причин.

Генерал-лейтенант в отставке Джеффри Бьюкенен, бывший командующий армией США на Севере, сказал, что увольнения также имели политизирующий эффект. “Это приведет к появлению генералов Байдена и генералов Трампа – или генералов, которые "мои ребята", и генералов, которые "не мои ребята’. Это подрывает доверие к военным, потому что люди будут думать, что военные теперь стали политиками”.

Бьюкенен добавил: “Военные в первую очередь верны нашей конституции, а не конкретному лидеру. В нашей истории было много напряженных отношений между военными лидерами и президентами, но мы всегда поддерживали эту традицию”.

Также есть опасения по поводу предстоящего военного парада Трампа, который состоится в Вашингтоне 14 июня в ознаменование 250-летия армии США. Дата совпадает с 79-летием президента.

“Танки въезжают в Вашингтон, 40 миллионов долларов вот-вот будут потрачены на грандиозное мероприятие в честь одного человека. Это совершенно не по-американски”, - негодует Джанесса Голдбек.

Она добавила, что, хотя военные отмечали свои дни рождения, уличных парадов избегали, “потому что это действия диктатора. Все это соответствует тому, что Трамп рассматривает военных как инструмент, находящийся в его личном распоряжении, а не как профессиональную боевую силу, состоящую из мужчин и женщин, которые присягают конституции”.