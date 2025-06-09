Операция израильской армии по задержанию судна "Мадлин" с 12 пропалестинскими активистами, среди которых шведская экоактивистка Грета Тунберг, была проведена "в полном соответствии с международным правом". Об этом заявил советник офиса премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху Дмитрий Гендельман.

"Операция Армии обороны Израиля по перехвату судна "Мадлин" была проведена быстро, профессионально и в полном соответствии с международным правом. Израиль продолжит решительно пресекать любые попытки подорвать свою безопасность - на суше, в воздухе и на море", - написал Гендельман в X.

Он отметил, что Израиль "рассматривает любые попытки" прорвать действующую морскую блокаду сектора Газа как "сознательное содействие террористической деятельности организации ХАМАС". Гендельман добавил, что "по поручению министра обороны [Исраэля Каца] пассажирам судна будут продемонстрированы документальные свидетельства массовых зверств, совершенных террористами ХАМАС 7 октября 2023 года" при нападении на Израиль.

"Те, кто пытается представить себя "гуманитарными активистами", должны ясно осознать, в чьих интересах они действуют и какие преступления против человечности совершают их союзники", - добавил он.

В ночь на 9 июня израильский морской спецназ "Шаетет-13" захватил контроль над судном "Мадлин" по пути к побережью Газы, сообщил портал Ynet. По его данным, судно будет отбуксировано в порт Ашдода. МИД проинформировал, что "Мадлин" с 12 пропалестинскими активистами на борту было перенаправлено к берегам Израиля, а его пассажиры, как ожидается, вернутся в родные страны.

Судно "Мадлин", относящееся к коалиции "Флотилия свободы", отплыло от Сицилии 1 июня с гуманитарной помощью для сектора Газа, включающей детское питание, подгузники, муку, рис, фильтры для воды, средства гигиены и медицинское оборудование. Кац 8 июня приказал военным принять любые меры, чтобы не пропустить судно к берегам Газы.