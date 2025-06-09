Стало известно, почему Трамп не смог навязать свои условия по Украине РФ и Китаю

Всё из-за отношения к политике как к бизнесу по недвижимости, считает немецкий журнал Der Spiegel.

По данным издания, единственная проблема Трампа — то, что на мировой арене его окружают не бизнесмены, а идеологи, которые не измеряют свой успех в долларах и центах. В прошлом году Трамп обвинил прежнего президента Джо Байдена в том, что он поспособствовал сближению России и Китая. При этом новая администрация Белого дома неоднократно называла КНР главной угрозой нацбезопасности Соединённых Штатов.

Трамп оказался недоволен Путиным

Российский лидер Владимир Путин на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином на саммите БРИКС в Казани отмечал, что сотрудничество Москвы и Пекина — образец того, как должны строиться отношения между странами. Они носят равноправный и неконъюнктурный характер.