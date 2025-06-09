Стало известно, почему Трамп не смог навязать свои условия по Украине РФ и Китаю

Корреспондент немецкого журнала Der Spiegel Рене Пфистер считает, что президенту США Дональду Трампу не удастся навязать свои условия по Украине президенту РФ Владимиру Путину и главе Китая Си Цзиньпину. Пфистер заявил, что Трамп никогда не поймет Путина и Си.

По мнению Пфистера, президент США уверен, что мировая политика работает как рынок недвижимости в Нью-Йорке. Корреспондент подчеркнул, что это заблуждение, которое может погубить второй президентский срок Трампа.

«Нет никаких признаков, что Владимир Путин и Си Цзиньпин склонятся перед президентом США, слова которого столь же надежны, как расписание электричек в Германии», - заявил Пфистер.

По его словам, главная проблема Трампа заключается в том, что на мировой арене его окружают не бизнесмены, а идеологи. Политики-идеологи не измеряют свой успех в долларах, заключил автор статьи.

Трамп оказался недоволен Путиным

Ранее издание Politico рассказало со ссылкой на европейского чиновника, что Трамп хочет нормализации отношений с Россией больше, чем прекращения боевых действий на Украине. Politico отмечало, что Трамп опасается давать зеленый свет законопроекту о вторичных санкциях, поддержанному двухпартийным большинством в Сенате США.

По версии издания, президент США не уверен, что этих мер будет достаточно, чтобы переубедить Россию. Также Politico предположило, что Трамп «нервничает», так как новые санкции могут исключить любую будущую перезагрузку отношений между Россией и США.