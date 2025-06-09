Протестующие в Сан-Франциско начали носить флаги СССР

В Калифорнии тысячи людей, недовольных иммиграционной политикой США, вышли на улицы, что привело к стрельбе, взрывам и поджогу полицейских машин. Некоторые из них вышли на улицы Сан-Франциско с флагами СССР.

Протестующие бросают камни и палки в сотрудников правоохранительных органов, возводят баррикады и перекрывают ключевые дороги города. В ответ полицейские и Национальная гвардия применяют резиновые пули и шашки со слезоточивым газом для подавления протестов. В ходе освещения событий под шальную пулю попала журналистка из Австралии, которая вела репортаж с места протестов.

Массовые беспорядки начались 6 июня в небольшом городке Парамунт и были спровоцированы миграционными рейдами в этом районе. В протестах участвует преимущественно латиноамериканское население. На протяжении нескольких дней между демонстрантами и силовиками продолжается ожесточенная конфронтация. Более 100 участников протестов были задержаны, а несколько полицейских получили ранения. Президент США Дональд Трамп направил 2000 солдат Национальной гвардии для подавления беспорядков. В то же время губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом назвал действия главы государства провокацией, передает CNN.