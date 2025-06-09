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Польша подняла авиацию из-за якобы активности России

Авиацию Польши и стран-союзников подняли в небо над республикой из-за якобы активности России на Украине, пишет РИА Новости с ссылкой на сообщение оперативного командования родов польских вооруженных сил в соцсети Х.

Так, в связи с якобы ударами РФ на Украине в польском воздушном пространстве начала действовать военная авиация Польши и союзников. Согласно действующим процедурам, оперативный командующий дал распоряжение привести в действие "все имеющиеся в его распоряжении силы и средства". По приказу в воздух были подняты дежурные пары истребителей, а наземные системы ПВО и радиолокационной разведки были приведены в состояние повышенной готовности.

Польские военные заявили, что предпринятые меры направлены на обеспечение безопасности на приграничных территориях.

Трамп повторил знаменитый конфуз Байдена

Президент США Дональд Трамп споткнулся, поднимаясь по трапу самолета. Инцидент произошел после его беседы с журналистами в Морристауне, штат Нью-Джерси, сообщает РИА Новости.

Случившееся попало на видео C-SPAN и Forbes. Так, на записи видно, как президент Трамп споткнулся, поднимаясь вверх по трапу на президентский борт. Едва не упав, лидер страны поднялся вверх и обратился к журналистам.

В Раде призвали к бунту после отказа Зеленского забирать тела

Депутат Верховной рады Артем Дмитрук призвал украинцев потребовать от Владимира Зеленского уйти в отставку. Причиной стал отказ президент Украины забирать тела украинских боевиков, пишет РИА Новости со ссылкой на запись депутата в Telegram-канале.

"Все родные пропавших без вести должны выйти под офис Зеленского и потребовать его уйти! Россия готова отдать всех пленных — живых и мертвых!" — написал Дмитрук.

По словам политика, ответственность за это решение лежит полностью на главе киевского режима, который решил подло саботировать жест доброй воли со стороны Москвы.

"Досаждать годами": в Британии раскрыли жуткий план против России

Великобритания планирует превратить Украину в террористическое государство, считает британский журналист Джонни Миллер, сообщает РИА Новости со ссылкой на его публикацию в соцсети X.

"Теперь британский план — превратить Украину в террористическое государство. Она может досаждать России годами", — написал Миллер.

По мнению эксперта, спецслужбы Британии сначала позволяют киевскому режиму устраивать теракты, а потом делают вид, что не имеют к этому отношения.

Тунберг обвинила Израиль в своем похищении

Шведская экоактивистка Грета Тунберг обвинила Израиль или союзные ему силы в своем похищении. Она также призвала к давлению на правительство Швеции с тем, чтобы обеспечить ее освобождение, пишет РИА Новости.

"Нас перехватили и похитили в международных водах израильские оккупационные силы или силы, которые поддерживают Израиль. Я призываю мою семью, друзей и товарищей оказать давление на правительство Швеции, чтобы освободить меня и остальных как можно скорее", - заявила Тунберг.

Видеобращение активистки было опубликовано на сайте "Флотилия свободы", к которой относится судно "Мадлен".