Трамп на турнире UFC услышал песню Кадышевой «Широка река»

Lenta.ru

Президент США Дональд Трамп посетил турнир UFC и услышал песню советской и российской звезды Надежды Кадышевой «Широка река». Под эту композицию выходит на ринг боец смешанных единоборств, тяжеловес Сергей Спивак по прозвищу Полярный Медведь, передает URA.RU.

Трамп на турнире UFC услышал песню Кадышевой «Широка река»
© Лента.ру

Турнир, на который приехал Трамп, проходил 8 июня в Пруденшал-центре в Ньюарке. Американский лидер расположился в одной из лож вместе с президентом UFC Дэйном Уайтом. Вместе они наблюдали за выходом молдавского бойца смешанных единоборств Сергея Спивака под песню «Широка река».

Трамп высказался о введении новых санкций против России

Спивак всегда выходит на ринг под эту композицию. В своих интервью он объяснял, что песня помогает ему расслабиться и настроиться на победу. Спокойным ритм помогает ему успокоиться и принять бой с холодной головой.