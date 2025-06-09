Выпады украинского лидера Владимира Зеленского в адрес США по поводу нежелания Вашингтона продать Киеву системы противовоздушной обороны Patriot демонстрируют, что они для него важнее возвращения тысяч тел военнослужащих ВСУ. Об этом заявил экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире YouTube-канала.

«Получается так, что якобы на "Пэтриоты" деньги есть, а на компенсацию принятия в таких объемах погибших украинских военных — нет», — посетовал он.

Однако все финансовые институты страны предупредили Зеленского о том, что Украина не может позволить такие расходы. При этом политик упорно желает увеличивать военные расходы, жертвуя украинскими семьями, резюмировал эксперт.

Закупка систем Patriot для Зеленского важнее возвращения тел погибших

В свою очередь, в МИД РФ предположили, что Владимир Зеленский не принимает тела погибших украинских военнослужащих из-за страха раскрытия реальных потерь ВСУ.